Муравленко, Ямало-Ненецкий АО, , 16:16 — REGNUM В Муравленко на Ямале 30-летний гражданин попался на использовании поддельного водительского удостоверения. Об этом сообщает окружное управление МВД.

Водительское удостоверение

Он предъявил остановившим его сотрудникам ГИБДД документ. Но при проверке выяснилось, что в информационных ресурсах под реквизитами данного документа имеются данные другого водителя.

Задержанный отказался от дачи объяснения. Материал был передан в подразделение полиции для разбирательства и дальнейшего принятия решения.