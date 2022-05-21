Москва, , 16:15 — REGNUM Более 15 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 21 мая свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Самолеты ThePixelman

Так, по состоянию на 16:12 мск в аэропорту «Внуково» задержано три авиарейса, еще три отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано семь рейсов, еще три отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 28 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве сообщил, что на большей части территории России в мае ожидается температура выше нормы.