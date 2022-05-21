Луганск, , 16:11 — REGNUM В результате обстрела населенного пункта Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждено два жилых дома. Об этом 21 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В результате минометного обстрела населенного пункта Первомайск повреждено и разрушено два жилых дома», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 21 мая в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики дважды за час обстреляли Первомайск в ЛНР.

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