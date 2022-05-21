Москва, , 16:04 — REGNUM Венгрия не готова присоединяться к антироссийским мерам, на которых настаивает Брюссель. Об этом 21 мая заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан в эфире сербского телеканала RTS.

Виктор Орбан (сс) European People's Party

«Когда дело доходит до повышения цен, ни о каких антироссийских санкциях речи идти не может. Они подобны атомной бомбе, поскольку в случае их введения мы не сможем защитить наш народ и будем иметь массу мигрантов на границах», — заявил Орбан.

Отметим, что Евросоюз не смог согласовать последний пакет санкций против России — вето на принятие решение наложила именно Венгрия.