Москва, 21 мая, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Венгрия не готова присоединяться к антироссийским мерам, на которых настаивает Брюссель. Об этом 21 мая заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан в эфире сербского телеканала RTS.

(сс) European People's Party Виктор Орбан

«Когда дело доходит до повышения цен, ни о каких антироссийских санкциях речи идти не может. Они подобны атомной бомбе, поскольку в случае их введения мы не сможем защитить наш народ и будем иметь массу мигрантов на границах», — заявил Орбан.

Отметим, что Евросоюз не смог согласовать последний пакет санкций против России — вето на принятие решение наложила именно Венгрия.