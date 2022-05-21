Санкт-Петербург, 21 мая, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Первый археологический фестиваль «АРХЕОфест» открылся в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге 21 мая. Об этом сообщает пресс-служба Эрмитажа.

Дарья Драй ИА REGNUM Эрмитаж

Мероприятия фестиваля пройдут в главном музейном комплексе и главном штабе 21 и 22 мая. Посетители фестиваля встретятся с эрмитажными археологами, которые расскажут про уникальные находки в собрании музея. В рамках фестиваля пройдут лекции, экскурсии встречи на экспозициях и круглые столы.

Государственный Эрмитаж ежегодно проводит более 30 археологических экспедиций. Археологи Эрмитажа участвуют в раскопках не только в России, но и за её пределами: в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, Италии, Сербии и Турции.

Коллекция Эрмитажа включает более 3 млн предметов, размещённых на территории 550 экспозиционных залов. Экспозиционно-выставочная площадь музея составляет 100 тыс. кв. метров.