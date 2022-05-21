Москва, , 15:51 — REGNUM Список американских граждан, которым запрещено въезжать на территорию России, обнародовало 21 мая российское внешнеполитическое ведомство.

Ответные санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«В контексте ответных мер на постоянно вводимые США антироссийские санкции и в связи с поступающими запросами о персональном составе нашего национального стоп-листа МИД России публикует перечень американских граждан, которым закрыт въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе», — говорится в заявлении пресс-службы МИД РФ.

Также в нем имеется поименный список таких американских граждан, в который внесены 963 человека.

Кроме того, подчеркивается, что предпринимаемые властями Соединенных Штатов враждебные действия, бьющие бумерангом по самим же США, и в дальнейшем будут получать должный отпор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия выступает против необдуманных антироссийских санкций, сопоставимых с ядерной бомбой и ведущих к голоду и невиданной массовой миграции.