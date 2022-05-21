Москва, 21 мая, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Список американских граждан, которым запрещено въезжать на территорию России, обнародовало 21 мая российское внешнеполитическое ведомство.

Иван Шилов ИА REGNUM Ответные санкции

«В контексте ответных мер на постоянно вводимые США антироссийские санкции и в связи с поступающими запросами о персональном составе нашего национального стоп-листа МИД России публикует перечень американских граждан, которым закрыт въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе», — говорится в заявлении пресс-службы МИД РФ.

Также в нем имеется поименный список таких американских граждан, в который внесены 963 человека.

Кроме того, подчеркивается, что предпринимаемые властями Соединенных Штатов враждебные действия, бьющие бумерангом по самим же США, и в дальнейшем будут получать должный отпор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия выступает против необдуманных антироссийских санкций, сопоставимых с ядерной бомбой и ведущих к голоду и невиданной массовой миграции.