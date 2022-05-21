Кяхтинский район, Бурятия, , 15:42 — REGNUM Гвардии ефрейтор Дмитрий Фаршинев из Бурятии указом президента России удостоен звания Героя России посмертно. Об этом написал в своём телеграмм-канале глава республики Алексей Цыденов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Герой России Дмитрий Фаршинев Телеграмм-канал Алексея Цыденова

В ходе спецоперации на Украине десантник получил несколько ранений. Несмотря на это, он прикрывая сослуживцев и спасая подразделение, отражал атаки противника.

«Его мама Татьяна Викторовна получила звезду Героя России, матери спасенных сослуживцев — своих сыновей живыми. Потому что так решил Дмитрий. Решил и исполнил свой героический замысел», — подчеркнул он.

В родном для героя Кяхтинском районе именем Дмитрия Фаршинева назовут сквер.

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