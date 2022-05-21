Пекин, , 15:42 — REGNUM Китайский производитель смартфонов Xiaomi отчитался о падении прибыли на 53% в годовом исчислении по итогам первого квартала 2022 года. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Xiaomi Jon Russell

Крупнейший производитель смартфонов Китая опубликовал финансовую отчётность за первый квартал текущего года. Выручка компании за этот период составила 73,4 млрд юаней ($10,9 млрд), что на 4,6% ниже показателей аналогичного периода 2021 года.

Чистая прибыль компании упала на 53% в годовом исчислении до 2,85 млрд юаней. Падение прибыли объясняется снижением объёмов продаж смартфонов. В первом квартале китайский производитель отгрузил 38,5 млн гаджетов, что на 10,5% меньше, чем годом ранее.

Падение производства и продаж связано со строгими эпидемиологическими ограничениями в связи с новой вспышкой COVID-19 в Китае. Президент Xiaomi Ван Сян признал, что новая волна пандемии оказала очень большое влияние на производство и логистику.