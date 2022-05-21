Москва, , 15:22 — REGNUM На сегодняшний день в России не выявлено случаев заражения человека оспой обезьян. Об этом 21 мая сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Михаил Мурашко

«В России случаев заражения (оспой обезьян) нет», — сказал он.

При этом глава Минздрава России напомнил, что в СССР до 1980 года проводилась обязательная вакцинация от оспы и потому в нашей стране имеется «определённый пул иммунного населения».

Как передавало ИА REGNUM, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что на данный момент подтверждены 80 случаев заражения оспой обезьян и еще по 50 на сегодняшний день ведется расследование.