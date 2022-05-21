21 мая 2022 | Время чтения 4 мин

Ариф Асалыоглу, , 16:38 — REGNUM Турция заявила, что негативно относится к вступлению Финляндии и Швеции в НАТО на том основании, что они оказывают политическую и военную поддержку террористической организации YPG/РПК. Относительно шага Финляндии и Швеции в НАТО президент Эрдоган заявил:

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«У обеих стран нет четкой и однозначной позиции по отношению к террористическим организациям. Даже если они говорят, что мы против террористических группировок в ходе этого процесса, они делали заявления о том, что не выдадут террористов. Греция вышла из НАТО. Администрация того периода снова включила Грецию в НАТО».

Он заявил также: «Мы не проголосуем «за» вступление этих двух стран в НАТО». В разговоре со своим американским коллегой Блинкеном министр иностранных дел Чавушоглу сказал:

«Неприемлемо, чтобы страны — кандидаты поддерживали терроризм. Мы хотим быть уверены в гарантиях, которые они предоставят».

Мевлют Чавушоглу U. S. Department of State

Немецкий канал ARD сообщил об этом с заголовком «Турция помешала началу переговоров о членстве в НАТО». Deutsche Welle со ссылкой на дипломатические источники по этому поводу опубликовала новостное сообщение под заголовком «Турция предотвратила переговоры о членстве Финляндии и Швеции в НАТО». Канадский сенатор Лео Хусакос, с другой стороны, заявил в своем Twitter-аккаунте, что конфликт между Турцией и двумя странами-кандидатами «закончится исключением Турции из НАТО».

Лео Хусакос Senate of Canada

Как позиция Турции была расценена в социальных сетях?

Историк, публицист, преподаватель университета, доктор наук Наим Бабюроглу публикует следующие комментарии:

@NaimBaburoglu: «По вопросу членства Финляндии и Швеции в НАТО Турции следует непременно использовать право вето. Вето должно быть снято при следующих условиях: должна быть прекращена поддержка РПК-YPG, в том числе со стороны США, и эта группировка должна быть включена в список террористических организаций всех стран НАТО; Турция должна провести операцию против YPG/РПК. Тогда вето должно быть снято».

@NaimBaburoglu: «В ходе операции «Оливковая ветвь» Финляндия прекратила экспорт оружия; в 2023 году Швеция выделит 376 миллионов долларов террористическим организациям РПК/YPG; США поддерживают РПК/YPG, не дают F-35 Турции, Греция и Южный Кипр также настроены против Анкары. Другими словами, Турция должна безоговорочно наложить вето на членство Швеции и Финляндии в НАТО».

Журналист Октан Келеш публикует следующий комментарий:

@oktankeles: «Турция должна быть настойчивой по вопросу вето о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Она не должна их пропустить ни при каких условиях».

Пользователь с ником Шерон Ахмет публикует следующий ответ на этот комментарий:

@seron42: «Я тебе так скажу, с каждым днем курс валют будет расти, экономика будет и дальше ослабевать. Это сделают наши «внешние враги». Сейчас правительство продаст это населению, вот почему она наложит вето в НАТО. Это из-за них, а не из-за плохой экономики взлетит курс валют. Однако правительство найдет какой-то повод, чтобы проголосовать «за» по вопросу Швеции и Финляндии. Я хотел бы напомнить пример американского пастора Брансона».

Журналист Джансу публикует комментарий, приводя следующую цитату:

@cns__dmr__: «Корреспондент: «Что делает правительство в связи с планами Турции заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО?»

Советник по безопасности США Джейк Салливан: «Мы очень хорошо относимся к ходу переговорного процесса, а по вопросу того, к чему всё это приведет, мы в себе уверены».

Джейк Салливан Ellen Wallop Asia Society

@cns__dmr__: «В переводе на простой язык: вероятно, он имеет в виду, что они рассмотрят дело турецкого государственного банка Halkbank».

Экономист Джюнейт Алипаша публикует следующий комментарий в поддержку предыдущего сообщения:

@CuneytAlipasa: «Он имеет в виду, что независимо от того, что думает Турция, она будет вынуждена делать то, что мы захотим?».

На что пользователь по имени Зелиха отвечает:

@90a95 000baa24fe: «Посмотрим, что использует Путин? :))».

Исследовательский центр InstituDE публикует следующий комментарий:

@institude_org: «Следует отметить, что возражение Эрдогана не вызвано его опасениями, что с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО возрастет напряженность в отношениях с Россией и в будущем вероятность войны станет еще более возможной».

Один из учредителей ПСР, доктор наук Турхан Чомез публикует следующий комментарий:

@ComezTurhan: «Министр юстиции Бекир Боздаг говорил о выступлении Турции против членства Швеции и Финляндии в НАТО следующее: «Украине дают все, Турции ничего». Что вы ожидаете, чтобы они вам дали, справедливости?».

На что пользователь по имени Ведат Озен отвечает:

@Vedatozen1976: «Конечно, на Украине нет 8-10 миллионов сирийцев, арабов, афганцев, пакистанцев или воров, террористов, шариатских типов из Ирака… Они не сумасшедшие, чтобы что-то отдать Турции или включить ее в состав Евросоюза… Если вы говорите о справедливости, правах, законе, свободе, то в Турции они уже давно в прошлом».