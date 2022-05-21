Москва, , 15:10 — REGNUM Список американских граждан, которым запрещен въезд на территорию России и в который входит президент США Джо Байден, а также его сын — Хантер Байден, обнародован 21 мая на сайте министерства иностранных дел России.

Джо Байден Gage Skidmore

Отмечается, что такая мера предпринята «в контексте ответных мер на постоянно вводимые США антироссийские санкции и в связи с поступающими запросами о персональном составе нашего национального «стоп-листа».

При этом в общей сложности в опубликованный список входит 963 американских гражданина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в качестве ответной меры на объявленные властями Канады очередные антироссийские санкции Москва запретила въезд супруге премьер-министра Канады Софи Трюдо, командующему ВВС Канады Эрику Джину Кенни и еще 24 персонам.