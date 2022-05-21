Москва, 21 мая 2022, 15:10 — REGNUM Список американских граждан, которым запрещен въезд на территорию России и в который входит президент США Джо Байден, а также его сын — Хантер Байден, обнародован 21 мая на сайте министерства иностранных дел России.

Джо Байден
Джо Байден
Gage Skidmore

Отмечается, что такая мера предпринята «в контексте ответных мер на постоянно вводимые США антироссийские санкции и в связи с поступающими запросами о персональном составе нашего национального «стоп-листа».

При этом в общей сложности в опубликованный список входит 963 американских гражданина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в качестве ответной меры на объявленные властями Канады очередные антироссийские санкции Москва запретила въезд супруге премьер-министра Канады Софи Трюдо, командующему ВВС Канады Эрику Джину Кенни и еще 24 персонам.