Миасс, Челябинская область, 21 мая, 2022, 15:03 — ИА Регнум. В Миассе Челябинской области местный житель похитил ювелирные изделия и затем проглотил их. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Aenigmatis-3D Ювелирное украшение

По данным следствия, это произошло в одной из больниц. Гражданин украл украшения у другого пациента. Размер ущерба составил 55 тыс. рублей.

Нахождение изделий у него внутри было подтверждено при помощи рентгена. Теперь гражданину грозит уголовная ответственность за кражу.