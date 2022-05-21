Берн, 21 мая, 2022, 14:59 — ИА Регнум. На данный момент подтверждены 80 случаев заражения оспой обезьян и еще по 50 на сегодняшний день ведется расследование. Об этом 21 мая сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Цитата из м/ф «Маугли». реж Роман Давыдов. 1973. СССР Обезьяны

Уточняется, что ВОЗ вместе с партнерами выясняют степень распространения и причины вспышек оспы обезьян.

«Недавние вспышки, сообщения о которых поступили из 11 стран, являются нетипичными, поскольку они произошли в государствах, не являющихся эндемичными. Зафиксировано около 80 подтвержденных случаев, и 50 ожидают завершения расследования», — говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что оспа обезьян передается в результате тесных контактов и потому большему риску заражения подвергаются те, кто тесно контактирует с заразившимися — «работники здравоохранения, члены семьи и сексуальные партнеры».

Отметим, оспа обезьян — это редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных (грызуны, приматы) и его симптомами являются также лихорадка, головная боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость.