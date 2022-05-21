Луганск, , 14:58 — REGNUM ВСУ дважды за час обстреляли Первомайск в ЛНР, выпустив 12 мин калибра 120 мм. Об этом 21 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 13.20 с направления н.п. Золотое-4 по н.п. Первомайск с применением минометов 120 мм (6 мин)», — отмечается в сообщении.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 14.00 по н.п. Первомайск с применением минометов 120 мм (6 мин)», — дополняется в сообщении.

Ранее ВСУ также обстреляли Первомайск с применением минометов.

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