Москва, 21 мая, 2022, 14:54 — ИА Регнум. В качестве ответной меры на объявленные властями Канады очередные антироссийские санкции Москва запретила въезд в Россию супруге премьер-министра Канады Софи Трюдо, командующему ВВС Канады Эрику Джину Кенни и еще 24 персонам. Об этом 21 мая сообщили в МИД РФ.

Zastavki.com Флаг Канады

Следите за развитием событий в трансляции: «Мировой кризис и провал санкционного давления на Россию — трансляция»

«В ответ на объявленные властями Канады очередные антироссийские санкции… въезд в Россию закрывается на постоянной основе для аналогичной категории канадских граждан», — отмечается в сообщении.

«Речь идет о высших чиновниках, их родных и близких, топ-менеджерах ВПК и судостроительной отрасли, командовании ВС. Вслед за обнародованием данного перечня его фигуранты будут внесены в общий список канадских «закрытников», размещенный на сайте МИД», — отметили в дипведомстве.

В списке из 26 лиц значатся жена премьера Канады Джастина Трюдо Софи, командующий ВМС Канады, вице-адмирал Ангус Иан Топши, командующий ВВС Канады генерал-лейтенант Эрик Джин Кенни, командующий Сухопутными войсками Канады, генерал-лейтенант Джослин Пол.