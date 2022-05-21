Фрайбург, Германия, , 14:45 — REGNUM Сегодня, 21 мая, в Берлине на стадионе «Олимпияштадион» футбольный клуб «Фрайбург» в матче финала Кубка Германии сезона 2021/22 встретится с «Ред Булл Лейпцигом». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени.

Игроки «РБ Лейпциг» Андрей Пронин © ИА REGNUM

На матч назначена бригада арбитров во главе с Сашей Штегеманном. Ассистенты главного судьи — Майк Пикель и Фредерик Ассмут.

В последний раз «Фрайбург» и «Ред Булл Лейпциг» играли между собой 5 марта 2022 года в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22. Тот матч завершился со счетом 1:1, а забитыми мячами отметились Эрмедин Демирович (38’) и Анхелиньо (90’ Доминик Шобослаи).

На пути к финалу Кубка Германии подопечные Доменико Тедеско обыграли «Ганзу» (2:0), «Ганновер-96» (4:0) и берлинский «Унион» (2:1).