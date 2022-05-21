Долгопрудный, Московская область, 21 мая 2022, 14:44 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели четверых человек, включая двух детей, в городе Долгопрудный в Подосковье возбудили следователи. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
«Следователь следственного отдела по г. Химки ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по факту гибели четверых человек, двое из которых дети 2 и 11 лет, в результате отравления (ч.3 ст.238 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Также указывается, что по информации следователей, 21 мая погибших нашел родственник в квартире по Лихачевскому шоссе в Долгопрудном и отмечается, что нашедший погибших мужчина тоже был госпитализирован.
При этом уточняется, что, согласно предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление окисью углерода.
«Сейчас проводится комплекс следственных действий направленных на установление причин и обстоятельств, приведших к гибели людей. Следователи и криминалисты осуществляют осмотр места происшествия, проводят допросы, осуществляют обыски и выемки в управляющей компании, назначено проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинских», — заключается в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Дагестане четыре человека отравились угарным газом. Среди них трое детей и взрослый.