Долгопрудный, Московская область, 21 мая, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту гибели четверых человек, включая двух детей, в городе Долгопрудный в Подосковье возбудили следователи. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Эмблема СК РФ

«Следователь следственного отдела по г. Химки ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по факту гибели четверых человек, двое из которых дети 2 и 11 лет, в результате отравления (ч.3 ст.238 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по информации следователей, 21 мая погибших нашел родственник в квартире по Лихачевскому шоссе в Долгопрудном, и отмечается, что нашедший погибших мужчина тоже был госпитализирован.

При этом уточняется, что, согласно предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление окисью углерода.

«Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на установление причин и обстоятельств, приведших к гибели людей. Следователи и криминалисты осуществляют осмотр места происшествия, проводят допросы, осуществляют обыски и выемки в управляющей компании, назначено проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинских», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Дагестане четыре человека отравились угарным газом. Среди них трое детей и взрослый.