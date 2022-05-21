Липецк, , 14:42 — REGNUM Российский шинный завод японской компании Yokohama возобновит производство в начале июня. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Шина Ekonomka.club

Производство шин Yokohama на заводе в Липецкой области было приостановлено в конце марта 2022 года из-за перебоев в поставках сырья. Сотрудники предприятия на время простоя получали две трети от своей средней зарплаты.

«Сегодня на встрече руководитель предприятия сообщил, что с начала июня планируется отмена простоя и возобновление производства автомобильных шин», — сообщил Артамонов.

Губернатор добавил, что поставки каучука на предприятие возобновятся в конце мая. Он отметил, что вывод завода из простоя будет проходить в несколько этапов. При этом после запуска производства все сотрудники начнут получать зарплату в полном размере.

Компания Yokohama Rubber Company основана в Японии в 1917 году. Предприятия компании выпускают шины под товарными знаками ADVAN, Geolandar, A. drive, C. drive, S. drive, W. drive, AVS dB decibel, WINTER*T, iceGUARD, Parada и Bluearth.