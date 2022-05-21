Милан, Италия, 21 мая, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги заявил, что хочет сохранить в команде 33-летнего флангового нападающего сборной Хорватии Ивана Перишича.

Антон Зайцев Иван Перишич

«Я хочу, чтобы Перишич остался. Скоро будет очередная встреча представителей клуба с агентами игрока, я надеюсь, что они достигнут договоренности», — цитирует Симоне Индзаги журналист Николо Скира.

В текущем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Иван Перишич принял участие в 34-х турах чемпионата, в которых отметился семью забитыми мячами, семью результативными передачами и получил четыре желтые карточки.

Ранее сообщалось, что Иван Перишич в ближайшее летнее трансферное окно может бесплатно перейти в лондонский «Челси».