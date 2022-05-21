Белгород, , 21:28 — REGNUM В белгородском спорткомплексе «‎Белгород-Арена»‎ начался финальный этап Чемпионата России по компьютерному спорту 2022. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали представители Федерации компьютерного спорта России 21 мая.

Киберспорт Дарья Антонова © ИА REGNUM

Известно, что финал пройдёт с 21 по 22 мая 2022 года, а посетить его бесплатно может любой желающий по предварительной регистрации. В рамках мероприятия финалисты будут соревноваться в шести различных видах программы: Dota 2, NHL 22, StarCraft II, Clash Royale, Tekken 7 и DCL — The Game. Призовой фонд турнира составит более 3,6 млн рублей.

Напомним, что Чемпионат России по компьютерному спорту представляет собой официальные соревнования, которые ежегодно проводит ФКС России. В 2021 году в аналогичных соревнованиях поучаствовали более 20 тыс. человек, а финал состоялся в Челябинске.

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