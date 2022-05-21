Белгород, 21 мая, 2022, 21:28 — ИА Регнум. В белгородском спорткомплексе «‎Белгород-Арена»‎ начался финальный этап Чемпионата России по компьютерному спорту 2022. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали представители Федерации компьютерного спорта России 21 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Киберспорт

Известно, что финал пройдёт с 21 по 22 мая 2022 года, а посетить его бесплатно может любой желающий по предварительной регистрации. В рамках мероприятия финалисты будут соревноваться в шести различных видах программы: Dota 2, NHL 22, StarCraft II, Clash Royale, Tekken 7 и DCL — The Game. Призовой фонд турнира составит более 3,6 млн рублей.

Напомним, что Чемпионат России по компьютерному спорту представляет собой официальные соревнования, которые ежегодно проводит ФКС России. В 2021 году в аналогичных соревнованиях поучаствовали более 20 тыс. человек, а финал состоялся в Челябинске.