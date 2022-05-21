Томск, 21 мая, 2022, 14:35 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 83 пациента. Всего с начала пандемии коронавирус победили 129 022 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 131 104. За сутки выявлено 44 новых носителя коронавируса, 19 заразившихся госпитализированы в ковидные стационары.

Скончались от COVID-19 в Томской области 835 человек.