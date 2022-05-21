Белград, , 14:30 — REGNUM В результате конфликта на Украине могут возникнуть серьезные проблемы в снабжении продовольствием значительной части мира. Об этом 21 мая заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на сельскохозяйственной выставке в Нови-Саде.

«Если не изменится что-то вокруг конфликта на востоке Европы, то значительную часть мира, более четверти мира, ждут значительные проблемы в поисках элементарных объемов продовольствия, что вызовет новые проблемы на мировом уровне — от проблем безопасности до всех остальных, когда люди борются за свое выживание», — сказал он.

Также Вучич отметил, что в связи с этим властям Сербии и Венгрии нужно готовиться к зимним месяцам и пытаться совместно побороть эти трудности.

«Мы должны искать решения, покрывать дефицит в условиях мировой войны, необъявленной, но существующей мировой войны», — добавил сербский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия выступает против необдуманных антироссийских санкций, сопоставимых с ядерной бомбой и ведущих к голоду и невиданной массовой миграции.