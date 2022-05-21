Курск, 21 мая 2022, 14:18 — REGNUM Село Теткино в Курской области и находящиеся рядом с ним населенные пункты были обстреляны из минометов с украинской стороны. Об этом 21 мая сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
«В Тёткино и в близлежащих населённых пунктах снова обстрел со стороны Украины», — написал он в своем сообщении.
Также Старовойт пообещал позднее уточнить информацию о произошедшем.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении киевскому режиму помощи на общую сумму $40 млрд.