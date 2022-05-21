Курск, , 14:18 — REGNUM Село Теткино в Курской области и находящиеся рядом с ним населенные пункты были обстреляны из минометов с украинской стороны. Об этом 21 мая сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Дома после артобстрела Дарья Драй © ИА REGNUM

«В Тёткино и в близлежащих населённых пунктах снова обстрел со стороны Украины», — написал он в своем сообщении.

Также Старовойт пообещал позднее уточнить информацию о произошедшем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении киевскому режиму помощи на общую сумму $40 млрд.