Лондон, , 14:16 — REGNUM 20-летний фланговый атакующий защитник лондонского «Челси» и молодежной сборной Нидерландов U21 по футболу Йен Матсен может перейти в дортмундскую «Боруссию» в ближайшее летнее трансферное окно. Об этом 21 мая сообщило немецкое издание Bild.

За «Челси» Йен Матсен выступает с 1 июля 2018 года после перехода из «ПСВ» из Эйндховена за 110 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость нидерландского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 5 миллионов евро.

В текущем сезоне Чемпионшипа Йен Матсен, выступая за «Ковентри Сити», принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также нидерландский футболист получил девять желтых и одну красную карточки.