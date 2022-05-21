Магнитогорск, Челябинская область, 21 мая, 2022, 14:14 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области женщина лишилась 940 тыс. рублей после беседы с мошенником о получении «компенсации» за ранее приобретённые биологические активные добавки. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

Пострадавшей оказалась гражданка 1967 года рождения. Оказалось, что по телефону неизвестный сообщил, что ей положена компенсация за якобы неэффективные препараты. А затем в течение нескольких дней мошенники звонили ей и под различными предлогами требовали перевести им деньги.

Доверчивая гражданка совершила несколько переводов. Возбуждено и расследуется уголовное дело.