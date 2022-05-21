Москва, 21 мая 2022, 14:12 — REGNUM Эскизный проект космического корабля «Орлёнок» будет разработан в 2023 году, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия-24».
Рогозин рассказал, что разработкой эскизного проекта занимается ракетно-космическая корпорация «Энергия». Эта работа ведётся параллельно с проектированием Российской орбитальной служебной станции.
«Он [эскизный проект] должен быть завершен в третьем квартале следующего года», — подчеркнул глава Роскосмоса.
Корабль «Орлёнок» представляет собой облегчённую версию разрабатываемого корабля «Орёл» (ранее носивший название «Федерация»). Универсальный корабль разрабатывается в пилотируемой и грузовой версии.
Пилотируемый вариант «Орлёнка» рассчитан на двух человек (экипаж корабля «Орёл» будет состоять из четырёх человек). Первый полёт корабля «Орлёнок» планируется ближе к 2028 году.
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