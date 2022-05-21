Вашингтон, , 14:10 — REGNUM Законопроект о выделении киевскому режиму помощи на общую сумму $40 млрд подписал президент США Джо Байден. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба Белого дома.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

При этом данным законом предусматриваются «дополнительные чрезвычайные ассигнования федеральным ведомствам для реагирования на ситуацию на Украине и для оказания ей помощи на 2022 финансовый год».

Также 19 мая законопроект о помощи Киеву на указанную сумму был одобрен американским Сенатом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Владимир Зеленский заявил о 700 тысячах воюющих украинцев.