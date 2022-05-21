Калуга, 21 мая 2022, 14:41 — REGNUM Десятый, юбилейный фестиваль современного искусства «Циолковский фест» стартует 21 мая в 18:00 в Инновационном культурном центре Калуги, сообщила корреспонденту ИА REGNUM арт-директор фестиваля Анна Сенатова.

Афиша десятого, юбилейного фестиваля современного искусства «Циолковский фест»
Афиша десятого, юбилейного фестиваля современного искусства «Циолковский фест»
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После церемонии открытия собравшимся представят перформанс Инновационного театра балета, спектакль Театра наций «Наше все: Циолковский», который написан от имени дочери учёного. Пьесу-монолог прочитает актриса Анастасия Егорова, которая является её автором. В рамках открытия фестиваля откроется выставка Агне-Марии Силкинайте «Калуга — Марс». Лейтмотивом выставки послужила фраза Константина Циолковского: «Герои и смельчаки проложат первые воздушные тропы трасс: Земля — орбита Луны, Земля — орбита Марса и еще далее: Москва — Луна, Калуга — Марс». На специальных панелях, которыми обшивают космические корабли художница поместит свои рисунки. Во второй день фестиваля состоится экспериментальный спектакль-квест для детей актрисы и режиссера Светланы Никифоровой «Космический переполох». В рамках фестиваля пройдет конкурс калужских поэтов, культурные творческие лаборатории, лекции и перформансы. Завершится X фестиваль современного искусства «Циолковский фест» 28 мая.

«В 2022 году исполняется 165 лет со дня рождения Константина Циолковского и ровно десять лет фестивалю современного искусства его имени. «Циолковский фест» — Tsiolkovsky Fest Art Kaluga Contemporary. Это единственный в регионе фестиваль современного искусства. Основная идея фестиваля: искусство как единственный способ коммуникации между измерениями. Искусство всегда опережает свое время, но самые смелые предположения, самые дерзкие задачи, самые яркие открытия тоже принадлежали тем ученым, первооткрывателям, исследователям, которые мыслили с опережением, «обгоняли» время. В числе таких «заглянувших за горизонт»-, гениальный ученый из Калуги, космист, мистик, футуролог, пионер в области ракетостроения Константин Циолковский», — отметила Анна Сенатова.

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