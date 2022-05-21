Донецк, , 13:59 — REGNUM В течение ближайшего времени Донбасс ожидают знаковые события, сравнимые с произошедшими ранее событиями в Крыму. Об этом 21 мая рассказал журналистам глава фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время своей поездки в Донецк.

Леонид Слуцкий Russia-now.com

«Уверен, что в течение ближайших месяцев здесь произойдут знаковые события. Население Донецкой и Луганской народных республик выскажет свою позицию, как это было в своё время в Крыму и Севастополе», — сказал он.

При этом Слуцкий уточнил, что далее республики Донбасса сами определят, как они будут жить дальше и эта позиция, по его словам, и станет основой их жизни, а не позиция США или киевского режима в этом вопросе.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013–2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.