Курск, 21 мая, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Новые обстрелы курского приграничного села Тёткино со стороны ВСУ зафиксированы утром 21 мая, сообщил в соцсетях губернатор Курской области Роман Стартовойт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курский губернатор Роман Старовойт

«В Тёткино и в близлежащих населённых пунктах снова обстрел со стороны Украины. Детальней проинформирую позже», — сообщил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая из миномётов со стороны Украины были обстреляны приграничные сёла Алексеевка и Дроновка в Курской области, также ранее ВСУ обстреляло село Тёткино, тогда погиб один человек.