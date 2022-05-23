Душанбе, , 17:12 — REGNUM Таджикские власти весьма неразумно портят отношения с нынешними властями Афганистана. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 мая заявил руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

Андрей Грозин

Я бы не преувеличивал влияние афганского фактора на то, что происходит сейчас в регионе. Это влияние есть, но оно пока отнюдь не доминирующее. Другое дело, что сегодняшняя официальная власть Таджикистана, выстраивает, на мой взгляд, не самую умную политику партнёрства со всеми оппонентами режима талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), привечая их на своей территории, устраивая им вертолётные вылазки по городам и весям страны, очевидно, что и снабжая их каким-то образом боевой техникой и вооружениями (это как бы злые языки говорят, проверить это достаточно сложно). Делая всё это, официальные таджикские власти, с одной стороны, настраивают против себя власть в Кабуле, которая в ответ, как минимум, начинает грозить, что она перейдёт Пяндж и «наведёт порядок» в Таджикистане. А с другой стороны, подставляет Москву, самого главного военного партнёра и сюзерена Душанбе. Вся армия Таджикистана существует за счёт добровольных пожертвований различных российских военных баз. И подобного рода партнёр, очевидно пытающийся нас поссорить с режимом, который пока для России, что бы там ни говорили недоброжелатели официального Кабула, не представляет, как мне кажется, реальной угрозы, делает работу по образованию «второго фронта» против России.