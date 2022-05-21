Мадрид, , 13:47 — REGNUM Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подтвердил информацию, что 30-летний испанский атакующий полузащитник Иско покинет мадридский клуб после завершения сезона на правах свободного агента.

Иско Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сегодня завершается карьера Иско в «Реале». И это был отличный этап для него. Он, конечно, мог бы сделать больше и лучше раскрыть свой потенциал, но тем не менее сыграл важную роль для команды. Я желаю ему всего наилучшего», — цитирует Анчелотти издание Get Spanish Football News.

В текущем сезоне 30-летний Иско принял участие в семнадцати матчах за «сливочных» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Суммарно на поле Иско провел 406 минут.

Иско перешел в «Реал» 1 июля 2013 года после перехода из «Малаги» за 30 миллионов евро. Трансферная стоимость испанского полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 7,5 миллиона евро.