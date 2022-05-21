Белгород, , 13:43 — REGNUM Финальный этап чемпионата России по киберспорту открылся в Белгороде 21 мая, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Киберспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

Состязания проводятся в крупнейшем спорткомплексе Черноземья «Белгород-Арена», в течение двух дней — 21 и 22 мая, в шести видах программы: Dota 2, NHL 22, StarCraft II, Clash Royale, Tekken 7 и DCL — The Game. Призовой фонд турнира составит более 3,6 млн рублей.

Помимо собственно состязаний, гостей и участников ожидают косплей-дефиле, конкурсы с ценными призами и автограф-сессии с игроками и комментаторами.

По данным организаторов, побывать на финальных состязаниях чемпионата планируют более 20 тысяч человек из 51 региона России. Посещение площадки состязаний будет по бесплатным билетам.