Манчестер, Великобритания, , 13:42 — REGNUM 29-летний центральный полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции по футболу Поль Погба подпишет с туринским «Ювентусом» трехлетний контракт, по которому футболист будет получать 7,5 миллиона евро в год. Об этом 21 мая сообщило итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Поль Погба Manutd.com

В текущем сезоне Поль Погба принял участие в двадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и девятью результативными передачами. Также француз получил семь желтых и одну красную карточки.

Поль Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с 9 августа 2016 года после перехода из «Ювентуса» за 105 миллионов евро. Трансферная стоимость французского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 55 миллионов евро.