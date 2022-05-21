Оренбург, 21 мая, 2022, 13:41 — ИА Регнум. В Оренбургской области устанавливаются обстоятельства совершения семи случаев мошеннических действий. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Телефонный мошенник

По данным следствия, неизвестные предлагали гражданам заработать денежные средства на бирже. Во всех случаях потерпевшие в обнаруживали в соцсетях предложение по заработку на рынке акций и валют. Мошенники обещали гражданам 30% дохода уже на следующий день. и выполняли свои обещания. После этого граждане переводили ещё большие суммы, но уже лишались их.

Общий размер ущерба превысил 843 тыс. рублей. По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.