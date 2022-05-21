Турин, Италия, 21 мая, 2022, 13:40 — ИА Регнум. 35-летний аргентинский экс-защитник казанского «Рубина» и санкт-петербургского «Зенита» Кристиан Ансальди объявил об уходе из «Торино».

Toro.it «Торино» и «Сассуоло»

«Хочу поблагодарить жителей Турина за их поддержку и любовь, которые я ощущал с первого дня в клубе. Мое сердце навсегда останется в Турине», — написал Криситан Ансальди в своих социальных сетях.

В текущем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Кристиан Ансальди принял участие в девяти турах, в которых отметился тремя результативными передачами и получил две желтые карточки.

За «Торино» Ансальди выступает с 1 июля 2019 года после перехода из миланского «Интера» за 2,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость аргентинского защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 1 миллион евро.