Вашингтон, 21 мая, 2022, 13:39 — ИА Регнум. 32-летняя Саша Спилберг — дочь известного голливудского режиссера Стивена Спилберга — вышла замуж за наследника известного нью-йоркского ресторатора Гарри МакНалли. Об этом 21 мая пишет Page Six.

Стивен Спилберг на съемках Индианы Джонса

Торжество состоялось в середине мая, однако сам факт свадьбы супруги рассекретили 21 мая.

Церемония прошла в соответствии с еврейской традицией.

О помолвке МакНалли сообщил в соцсетях еще в январе 2022 г., не называя точную дату торжества.

Спилберг и МакНалли познакомились во время пандемии 2020 г.