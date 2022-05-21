Москва, 21 мая, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Специалисты холдинга «Росэлектроника» создали портативную многофункциональную радиолокационную станцию, позволяющую обнаруживать малые беспилотные летательные аппараты в радиусе более тысячи километров. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Беспилотники

Новый комплекс предназначен для защиты объектов критически важной инфраструктуры. Вес радиолокационной станции составляет всего 5 кг, что позволяет использовать её в качестве носимого устройства.

Отмечается, что станция позволяет обнаруживать даже малозаметные беспилотники, находящиеся в режиме зависания на малой высоте. Комплекс также позволяет обнаруживать наземные объекты. Например, станция способна обнаружить автомобиль на расстоянии более 10 километров.

Комплекс разработан специалистами Рыбинского завода приборостроения. Генеральный директор предприятия Андрей Комогорцев заявил, что станция уже прошла предварительные испытания.

«Развитие беспилотных технологий ужесточает требования безопасности на промышленных, инфраструктурных и других критически важных объектах. Основная задача новой радиолокационной станции — поиск низколетящих малогабаритных воздушных целей и других угроз, например наземных роботизированных комплексов», — подытожил Комогорцев.