Симферополь, 21 мая, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Жёлтый уровень погодной опасности объявлен на территории Республики Крым из-за сильного ветра и гроз на 21–22 мая. Это следует из прогностической карты, опубликованной на сайте Росгидрометцентра.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым

Так, в горных районах Крыма на период до 21:00 22 мая действует предупреждение из-а ветра — он может усилиться до 15-20 м/с, также с 21:00 21 мая до 21:00 22 мая ожидаются грозы.

В предгорных и степных районах Крыма также с вечера 21 мая и до конца дня 22 мая ожидаются грозы и сильный ветер, юго-западный с переходом на северо-западный.

Непогоду прогнозируют и на южном побережье — там 21–22 мая ожидаются грозы и усиление ветра.

Отметим, по данным Росгидрометцентра, 21 мая в Симферополе днём до +23, переменная облачность. 22–23 марта станет немного прохладнее, прогнозируются дожди.