Манчестер, Великобритания, 21 мая, 2022, 13:32 — ИА Регнум. 37-летний бразильский опорный полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо после завершения сезона покинет английский клуб на правах свободного агента и перейдет в «Атлетико Паранаэнсе». Об этом 21 мая сообщил журналист Фабрицио Романо.

(сс) Светлана Бекетова Фернандиньо

В текущем сезоне Фернандиньо принял участие в 32-х матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Также бразилец получил пять желтых карточек.

Фернандиньо перешел в «Манчестер Сити» 1 июля 2013 года после перехода из донецкого «Шахтера» за 40 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость бразильского полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 2 миллиона евро.