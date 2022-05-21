Лондон, 21 мая, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Как сообщает журналист Фабрис Хокинс, «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Тоттенхэм» проявляют интерес к 22-летнему французскому центральному полузащитнику франкфуртского «Айнтрахта» Эвану Н’Дике.

«Манчестер Юнайтед»

В текущем сезоне Эван Н’Дика принял участие в 44-х матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами, четырьмя результативными передачами и получил пять желтых и одну красную карточки.

За «Айнтрахт» Эван Н’Дика выступает с 5 июля 2018 года после перехода из французского «Осер» за 5,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 28 миллионов евро.