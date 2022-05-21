Вашингтон, 21 мая, 2022, 13:27 — ИА Регнум. О росте числа дезертировавших моряков в Военно-морских силах США почти на 150% сообщил 21 мая американский телеканал CNBC.

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Так, в 2019 г. было зарегистрировано 63 случая дезертирства среди моряков. В 2021 г. таких случаев было уже 157.

Большинство дезертировавших были в возрасте 25 лет и младше, отмечается в сообщении.

Ранее бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абдулла Соуд, который в 2013 году перешёл на сторону террористов и в 2020 году был задержан сирийскими войсками, сообщил об участии США в подготовке террористов и поставках им оружия.