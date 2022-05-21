Краснодар, 21 мая, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Жёлтый уровень пожарной опасности введён на территории Краснодарского края на период с 21 по 23 мая из-за сильного ветра, а также высокой пожарной опасности. Данные опубликованы на сайте Росгидрометцентра.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Ветер усиливается, тучи сгущаются

Согласно прогностической карте, на территории Краснодарского края до 11:00 23 мая ожидается сильный ветер, с порывами до 15-20 метров в секунду, а местами — до 22 м/с.

Кроме того, на территории края действует высокая пожарная опасность четвёртого класса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ГУ МЧС по Краснодарскому краю также распространило предупреждение о высокой пожарной опасности в регионе.