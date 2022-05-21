Москва, , 13:23 — REGNUM Трибунал над украинскими нацистами, которые сдались на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, неизбежен. Об этом 21 мая заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин во время встречи с руководителем фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонидом Слуцким.

Денис Пушилин Denis-pushilin.ru

«Я считаю, что трибунал неизбежен: справедливость должна восторжествовать. В этом есть запрос простых людей, в этом есть запрос общества, в этом есть запрос у здравомыслящей части мирового сообщества», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям расследовать обстоятельства сноса в Риге памятника, установленного в честь советских воинов-летчиков.