Бангкок, 21 мая 2022, 13:20 — REGNUM Российская делегация покинула совещание министров торговли АТЭС во время доклада США. Об этом 21 мая сообщили в Минэкономразвития РФ.
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Ранее сообщалось, что представители пяти стран покинули встречу министров торговли стран АТЭС в знак протеста против спецоперации РФ на Украине.
Встреча представителей 21 страны АТЭС прошла в Бангкоке.
АТЭС — форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона для сотрудничества в области региональной торговли и облегчения и либерализации капиталовложений.
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