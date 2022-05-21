Бангкок, 21 мая, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Российская делегация покинула совещание министров торговли АТЭС во время доклада США. Об этом 21 мая сообщили в Минэкономразвития РФ.

Dmthoth АТЭС

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Ранее сообщалось, что представители пяти стран покинули встречу министров торговли стран АТЭС в знак протеста против спецоперации РФ на Украине.

Встреча представителей 21 страны АТЭС прошла в Бангкоке.

АТЭС — форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона для сотрудничества в области региональной торговли и облегчения и либерализации капиталовложений.